"Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

Накануне Трамп прервал переговоры с лидерами Демократической партии США о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой и прекращении частичной приостановки работы ряда федеральных учреждений ("шатдаун"), которая была вызвана бюджетным кризисом.

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Президент Соединенных Штатов требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд. "Либо мы победим, придя к компромиссу, потому что я считаю компромисс выигрышной ситуацией для всех, либо я объявлю чрезвычайное положение в стране", — заявил глава государства в Белом доме 10 января перед посещением участка границы с Мексикой.

В 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. На закрытии форума в 2018 году Трамп призвал компании из разных стран мира инвестировать в США, подчеркнув, что Америка "открыта для бизнеса и снова конкурентоспособна".

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.