Ходорковский: "Мы знаем соучастников и факты считаем абсолютно доказанными"

10 января Михаил Ходорковский и центр "Досье" обнародовали данные расследования убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Они считают, что нашли улики, которые указывают на причастность к убийству россиян наемников, работающих на одну из структур бизнесмена Евгения Пригожина: сотрудников "М-Финанс" Александра Сотова и Валерия Захарова, последний из которых является советником президента ЦАР, а также высокопоставленного сотрудника жандармерии ЦАР Эмманюэля Котофио, который общался с Сотовым и Захаровым по телефону.

Ходорковский и расследователи требуют от российских следственных органов отреагировать на найденные ими улики. Они настаивают, чтобы были изучены другие версии убийства, которое произошло 31 июля 2018 года, помимо официальной, которой придерживаются российские следователи.

О том, что Ходорковский и центр "Досье" ведут собственное расследование, бизнесмен в конце прошлого года рассказал в интервью Настоящему Времени. Уже тогда он заявил, что "та версия, которую сначала спроецировала власть и продолжает проецировать силами "Федерального агентства новостей", что все это была случайность, обычный грабеж, – это все полная туфта".

"Мы предполагаем, что мы знаем соучастников убийства. И мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружия и использования "ЧВК Вагнера" в различных регионах", – подчеркнул Ходорковский после обнародования данных расследования в разговоре с Тимуром Олевским.

"Причем этот разговор с журналистами должен был, по нашей версии, произойти в условиях, гарантирующих, скажем так, принудительную откровенность", – заметил он.

"Но разговор пошел не так. В результате началась драка. Орхан в ходе этой драки был ранен, а потом дострелян в спину уже лежа. Кирилл Радченко пытался бежать. Его сильно избили, а потом расстреляли. Александра Расторгуева расстреляли и добили сдвоенным выстрелом в сердце", – рассказал Ходорковский о последних минутах жизни журналистов.

Эту версию отчасти подтверждают фотографии, которые после убийства опубликовало африканское интернет-издание Palmarescentrafrique.com. На теле Расторгуева в частности виден кровоподтек в районе ребер и два пулевых отверстия в районе сердца.

"После чего убийцы, по нашей версии, вернулись через то же самое КПП, через которое они уехали", – заметил Ходорковский.

Джемаль, Радченко и Расторгуев ехали в ЦАР для съемок фильма-расследования о золотых приисках, о разработке которых якобы договорились власти России и африканской страны. В охране этих приисков, по полученным ими данным, были задействованы наемники "ЧВК Вагнера". Российские власти со своей стороны неоднократно озвучивали в качестве основной версию о грабеже и того, что у съемочной группы пытались отобрать автомобиль, но они оказали сопротивление, из-за чего их убили. Агентство ТАСС со ссылкой на заявление властей ЦАР также сообщило, что российские журналисты якобы могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения "Селека", и их захватили примерно десять человек, говоривших на арабском языке.

"Версия, которая была сначала озвучена МИДом и потом повторена президентом Путиным, об обычном грабеже – эта версия не выдерживает критики, – подчеркнул Ходорковский в разговоре с Настоящим Временем. – Наша версия объясняет полученные нами факты, и существо этих фактов мы считаем абсолютно доказанными. Но доказать эту версию без работы правоохранительных органов или сделать ее чем-то более, чем версию, мы не можем".

Расследования убийства в ЦАР, помимо центра Ходорковского, вели еще несколько структур, в том числе издатель Медиазоны Петр Верзилов (его знакомые связывают его отравление именно с этим расследованием). Ходорковский подтвердил, что улики, которые удалось найти, были добыты "в сотрудничестве" с другими расследователями:

"У нас в ходе расследования было налажено сотрудничество с рядом журналистов. Часть из этих журналистов предоставили нам информацию для расследования. Часть из этих журналистов, получив из своих источников информацию, по нашей просьбе, для того, чтобы мы могли продолжить расследование, эту информацию придержали, не стали выпускать, дав нам продолжить расследование, — рассказал он. — Мы им пообещали, в обмен на это передать им полученную нами информацию в начале 2019 года. Мы сейчас эту информацию им отдали, поскольку для нас в данном конкретном случае не имеет значения, кто ее опубликует. Наша задача была – провести расследование. И далее требовать уже от правоохранительных органов проведения тех следственных действий, которые правоохранительные органы могут провести законно, а мы их законно провести не можем".

"Без всякого сомнения, расследование не может считаться законченным до тех пор, пока дело не дойдет до суда. Я бы, может быть, и пошел бы дальше, но, к глубокому сожалению, если мы пойдем дальше, то те доказательства, которые мы можем добыть, не смогут быть представлены суду", – заметил бизнесмен.