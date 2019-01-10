Лукашенко предлагает поставлять нефть в Беларусь через страны Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну, в частности — через страны Балтии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

На совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, Лукашенко напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", — заметил он.

Глава государства призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты.

"Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали", — предупредил он.

По его мнению, заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема. "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", — убежден Александр Лукашенко. "Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — добавил Лукашенко.

В середине декабря белорусский лидер раскритиковал анонсируемые российской стороной налоговые изменения, из-за которых поставляемая в Беларусь нефть будет продаваться по мировым ценам. Предполагается, что существующие договоренности по закупкам между странами должны утратить силу в 2024 году. По подсчетам Лукашенко, страна потеряет около 10,5 миллиарда долларов.