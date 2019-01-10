ФОТО: Как выглядит сталинская "Мертвая дорога" сегодня

Четыре активиста из Чехии создали виртуальный музей про ГУЛАГ, и на сайте Gulag.cz выложили фотографии своей экспедиции. У читателей портала Delfi есть возможность ознакомиться с редкими кадрами и узнать побольше о так называемой "Мертвой дороге", которая прокладывалась во времена Иосифа Сталина на севере Западной Сибири.

Чешский проект стартовал после того, как его инициатор Степан Черноусек вместе с тремя друзьями отправился в Сибирь исследовать сталинскую "Мертвую дорогу" — участок недостроенной железной дороги "Чум — Салехард — Игарка", которую возводило в 1947—1953 гг Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) МВД СССР.

Трансполярная магистраль была задумана в 1928 году, и называлась она тогда Великий Северный железнодорожный путь и должна была соединить Архангельск и Баренцево море с Охотским морем и Чукоткой.

В 2009 году чехи провели еще четыре экспедиции по самым труднодоступным участкам того пути. На сайте Gulag.cz с помощью современных технологий созданы 3D модели и панорамные 360-градусные изображения ныне заброшенных объектов, созданных руками заключенных в очень тяжелых условиях. В экспедиции на месте бывших лагерей были найдены не только разрушенные здания и сторожевые вышки, но и орудия труда, предметы быта, личные дела заключенных ГУЛАГа и даже письма.

Проект Gulag.cz своей миссией называет распространие информации о ГУЛАГе и все, что с ним связано. При исследовании активисты используют такие методы, как археология, работа с архивами, IT-технологии и т.д. Значительная часть работ проекта финансируется на пожертвования. Более подробно о проекте Gulag.cz можно ознакомиться здесь.

Заброшенная железная дорога "Чум — Салехард — Игарка", которую еще называют "Мертвой дорогой" — памятник истории, растянувшийся на сотни километров вдоль Полярного круга. Общая протяженность линии — 1300 км, через каждые 40-60 км — станции (всего 28 станций и 106 разъездов). Средняя скорость движения поезда с остановками на разъездах — около 40 км/ч.

После войны возникла идея переноса головного порта Северного морского пути из Мурманска в глубь страны и строить железную дорогу "Чум — Салехард — Игарка" длиной 1260 км с паромными переправами через Обь и Енисей. Дорога пролегала на 200 километров южнее Полярного круга. Трасса должна была пересечь множество крупных рек. Через Обь переправа осуществлялась летом — тяжелыми паромами, зимой — по рельсам и шпалам, положенным прямо на лед.

Работы велись в основном силами заключенных ГУЛУГа в 1947-1953 годах под завесой полной секретности. Первые сведения просочились в конце хрущевской оттепели. В строительство было вложено 42 млрд рублей. Качество укладки полотна было крайне низким, не попадающим даже под классификацию легких железнодорожных путей. Термин "Мертвая дорога" в письменных источниках впервые встречается в 1960 году.

В народе дорогу Салехард — Игарка назвали "Сталинкой", и темпы ее строительства были очень высокими — около 100 км в год. Строительство вели производственные колонны двух стройуправлений ГУЛЖДС — 501 и 503. Строители должны были встретиться на берегах реки Пур. Качественно построить на вечной мерзлоте грандиозный объект в короткие сроки — задача нереальная, а потому было принято решение сооружать дорогу по заниженным нормам и с огромной концентрацией рабочей силы.

От Салехарда до Игарки было намечено 134 раздельных пункта. Грунт, который почти по всей трассе оказался неблагоприятным — пылевидные пески, вечная мерзлота, — возили тачками. Часто целые составы грунта уходили в болото, a уже построенные насыпи и выемки оползали и требовали постоянной подсыпки.

Уникальный по своей слабости путь уложен на участке реки Таз. Промежуточные скрепления по длине рельса отсутствуют, рельсы пришиты к шпалам, прокладки есть только на стыках. Накладки плоские из тонкой стальной пластины со следами доморощенной ковки, закреплены только с внешней стороны рельса. Внутри вместо металлических накладок использованы деревянные бруски.

На головных участках трассы лагеря ("колонны") располагались через 510 км. На сооружении дороги работало до 80 000 человек, в разгар строительства число заключенных достигало 120 тысяч. Условия быта отличались для каждой категории граждан, сильно зависели от удаленности изыскательных партий, строительных групп и колонн от штаба. Основными категориями являлись заключенные, военнообязанные (солдаты и офицеры МВД) и вольнонаемные (геологоразведка, инженеры, обслуживающий персонал и т.д.). Заключенных было больше всех.

К 1953 году — году смерти Сталина — силами заключенных было построено более 900 километров одноколейной железной дороги. После смерти Сталина грандиозная стройка была первоначально законсервирована, а затем и прекращена, за исключением нескольких небольших участков.

В 1953 году строительство было спешно свернуто и началась эвакуации людей с опальной трассы. Лагеря, паровозы, мосты, другое имущество просто брошено в тундре. Великая стройка, забравшая жизни более 300 000 человек, окончилась провалом. Стоимость незавершенного капитального строительства было оценено в 1954 году в 1,8 млрд рублей.

В течение нескольких последующих лет незначительная часть имущества была вывезена, на некоторых участках, примыкающих к Оби и Енисею сняты рельсы. Многое из оборудования, мебели, одежды так и не удалось вывезти. Остались брошенные паровозы, опустевшие бараки, километры колючей проволоки и тысячи погибших заключенных-строителей. Название "Мертвая дорога" как нельзя более точно описывает нынешнее состояние этих мест на севере Западной Сибири, сообщает РЖД.ru.

На строительстве работали в основном маломощные паровозы дореволюционной постройки. Удалось обнаружить 11 паровозов 1904-1907 гг., около 80 вагонов. Многие вагоны построены известными российскими предприятиями — "Русско-Балтийским вагонным заводом" и "Фениксом" в Риге, заводами в Ревеле, Мытищах, Пинске и т.д. Встречаются вагоны австрийского, чешского, немецкого, венгерского производства.