Минобороны ЦАР заявило о возможности появления в стране российской военной базы

Соглашение о военном сотрудничестве Центральноафриканской Республики и РФ предусматривает возможность создания на территории ЦАР российской военной базы. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Центр в Беренго, где работают военные инструкторы из России, подчеркнул глава Минобороны ЦАР, не может считаться российской базой, хотя "люди уже начали воспринимать его именно так".

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе.

За несколько недель до этого в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, как предполагается, работают в ЦАР.