Российский губернатор назвал сбор подписей за снос дома в Магнитогорске плясками на костях

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал в своем Telegram-канале петицию за расселение частично рухнувшего при взрыве дома в Магнитогорске. Он заявил, что решение о безопасности уцелевших конструкций основано на результатах технической экспертизы МЧС России, а якобы имевшая место информация о кулуарности решений не соответствует действительности.

"Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях, - заявил глава региона. - Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно".

Он подчеркнул, что по результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, "что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания". Проживание в остальных подъездах, по словам Дубровского, безопасно.

Губернатор добавил, что в ближайшее время будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, после чего проведут детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. "Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите, мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы. Действуем максимально открыто", - написал он, уточнив, что решения будут приниматься публично и будут технически выверены.

"Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей - это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях", - заключил губернатор. Отметим, что в петиции, которая стала поводом для его выступления, о кулуарности принятых решений ничего не сказано.

Напомним, автор петиции, житель Магнитогорска Алексей Соколов, потребовал от губернатора Челябинской области и мэра Магнитогорска Сергея Бердникова расселить десятиэтажный панельный дом N164 на улице Карла Маркса, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился подъезд и погибли 39 человек.

Соколов пишет, что люди боятся возвращаться в уцелевшие квартиры, причем не только из-за трещин и деформации балконов, но и потому, что "в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек". За пять дней петицию подписали более 86 тысяч человек.

Сообщалось, что в 12-подъездном доме будут снесены остатки седьмого и восьмого подъездов, на время работ отселят жителей пятого и шестого подъездов. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин сообщил, что после завершения работ планируется провести еще одну экспертизу и только после этого будет принято окончательное решение о судьбе дома. При этом в состав специальной комиссии войдут представители жильцов.

Власти региона планируют установить на месте трагедии постоянный мемориал.

В Магнитогорске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации городского уровня, региональный был отменен после завершения поисково-спасательной операции 3 января. В больницах Магнитогорска остаются четыре человека, включая 13-летнего подростка. В Челябинской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии находится гражданин Таджикистана, у которого при взрыве погибли жена и трое детей.

Точную причину взрыва следственные органы пока не называют. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Приоритетной версией следственное управление СКР по Челябинской области назвало взрыв бытового газа. Тем временем ряд региональных интернет-ресурсов, ссылаясь на источники, сообщали, что рассматривается и версия теракта. Эти сообщения правоохранители не комментировали, но официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что на изъятых с завалов фрагментах не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов, а следователи продолжают отрабатывать все версии происшедшего взрыва.