Российский спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере. Летательный аппарат входил в систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США ("Око"). О том, что он сошел с орбиты и "прекратил свое существование 5 января 2019 года", свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками, пишет Deutsche Welle.

Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network - американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

Объект мог быть виден в небе над Новой Зеландией

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о "фрагментах российского военного спутника".

Обломки сгоревшего а земной атмосфере российского военного спутника "Космос-2430", которые можно было увидеть в небе, попали в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии. Как сообщает Daily Storm, кадры сгорающих обломков были сделаны 5 января во время крикетного матча между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландии и выложены на сайте SatTrackCam.

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

Haha! My tweet got used by RNZ- making for perhaps the first time a story there has included the words ‘buzzzz out’ 🤣🤣🤣https://t.co/YnLcSkUqXC— Simon Pound (@simon_pound) 6 January 2019

"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

Как отмечают российские СМИ, в настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, спутник "Тундра", способный определить вероятный район ракетного поражения, был запущен в ноябре 2015 года.