Азербайджанский блогер Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме

Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов, отбывающий двухлетний срок в тюрьме по обвинению в клевете на полицию, уже две недели продолжает голодовку, которую он объявил после того, как на него завели новое уголовное дело незадолго до выхода на свободу. Теперь Гусейнову грозит новый срок – от пяти до семи лет лишения свободы

До ареста Мехман Гусейнов вел страницу в Фейсбуке под названием "Булавка". Наибольшей популярностью пользовались его ролики на тему коррупции.

В январе 2017 года блогер был задержан за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции и вскоре приговорен к штрафу. Позже Гусейнов рассказал, что при задержании полицейские заклеили ему рот скотчем, надели на голову мешок, а затем били и пытали электрошокером. В марте по иску полиции его приговорили к двум годам тюрьмы за клевету. Верховный суд Азербайджана оставил приговор в силе.

26 декабря, за два месяца до окончания срока заключения, ему предъявили новое обвинение – на этот раз в избиении сотрудника колонии и хранении при себе денег. Считая обвинения сфабрикованными, в знак протеста он объявил сухую голодовку. Позже по просьбе родственников, опасающихся за его жизнь и здоровье, начал пить молоко.

Суд по новому делу еще не начался, идет расследование.

Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала азербайджанские власти прекратить преследование блогера. Вступились за Гусейнова и правозащитные организации "Репортеры без границ" и PEN America, а также американский сенатор Марко Рубио.

В начале января в Баку активисты несколько раз пытались выступить в поддержку блогера, однако обе акции были разогнаны полицией, а их участники приговорены к штрафам и административным арестам.

Всего, по оценкам азербайджанских правозащитников, в тюрьмах страны находится более 100 политических заключенных.