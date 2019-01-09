ПЦУ обещает нацменьшинствам их язык богослужения

Представители Православной церкви Украины на Буковине сообщили, что при переходе церковных общин национальных меньшинств в единую украинскую церковь им сохранят язык богослужения, к которому они привыкли. Об этом на брифинге после совместного богослужения рассказали архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий и архиепископ Буковинский и Хотинский Герман, сообщает "Укринформ".

"Во многих румынских средствах массовой информации еще до Объединяющего собора рассказывали, что якобы будет сплошная украинизация церкви, а наша область, как известно, многонациональная. Таким образом пугали румыноязычное население Буковины, что якобы сейчас украинцы придут и заберут вашу речь, ваши традиции и др. Но это неправда. Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения", - сказал архиепископ Буковинский и Хотинский Герман.

Церковник привел пример одной из первых буковинских общин, которая решила перейти из Московского патриархата в ПЦУ и которой оставили церковнославянский язык богослужения.

"Вот, например, приход села Шишковцы Кицманского района. После перехода в единую украинскую церковь люди попросили оставить церковнославянский язык в богослужении. Они к нему привыкли, то почему мы должны быть против? Спросили у Блаженнейшего митрополита Епифания, он также поддержал это решение, я благословил, и оставили там церковнославянский язык. Так же и с румыноязычными селами нашей области. Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят - перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", - добавил архиепископ.

5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Позже был обнародован полный текст документа.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

7 января томос был представлен в Софийском соборе в Киеве.