Министр культуры Украины: из Киево-Печерской лавры исчезли ценные иконы

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон, открыты уголовные производства. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "Прямой" во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – рассказал Нищук.

По его словам, по факту отсутствия некоторых икон открыты уголовные производства.

При этом министр предупредил, что не нужно торопиться и "говорить, что уже что-то там вывезено".

"Эти потери могли быть в более раннее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил Нищук.

30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела по ст.161 УК Украины. Тот назвал обыски политическим давлением.

Также Служба безопасности 12 декабря заявила о предупреждении провокаций накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве, спланированных российскими спецслужбами.

По данным спецслужб, организатором заказных протестных акций должен был стать житель Киева, а координатором – наместник Киево-Печерской лавры. Павел заверил, что к планированию провокационных протестов не причастен.