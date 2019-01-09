Россия обвинила Лондон в "насильном удержании" Скрипалей

Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания "насильно удерживает" Сергея и Юлию Скрипалей, которые были отравлены поражающим веществом в марте 2018 года.

"Великобритания, вопреки своим международным юридическим обязательствам продолжает отвечать отказом на требование консула нанести визит российским гражданам, [продолжает] скрывать их местоположение и отказывается помогать российским следователям. Это значит, что российские граждане Сергей и Юлия Скрипали продолжают насильно удерживаться Великобританией. В то же время правдивые обстоятельства инцидента, произошедшего 4 марта, остаются неустановленными", – говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

Накануне британская пресса раскрыла предполагаемое место проживания отравленных в марте 2018 года бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также СМИ со ссылкой на источники в британских властях утверждают, что сеть агентов, стоявшая за покушением, раскрыта и ликвидирована.

Сергей Скрипаль – бывший военный разведчик, которого обвинили в России в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к реальному сроку, позже его обменяли на одного из российских разведчиков, разоблаченных на Западе. Несколько лет назад он получил убежище в Великобритании. Сергей Скрипаль и прилетевшая к нему из России дочь Юлия были 4 марта​ 2018 года найдены без сознания в парке в британском городе Солсбери.

Британские следователи считают, что Скрипали были отравлены бинарным веществом "Новичок", разработанным в 1980-е годы в СССР и, вероятно, произведенным в России. Вещество было нанесено из флакона, напоминающего флакон духов, на ручку двери дома Скрипаля.

Британские власти считают, что Кремль и российские спецслужбы, "весьма вероятно", были причастны к отравлению Скрипалей, а саму операцию провели двое сотрудников ГРУ (ГУ Генштаба РФ), въехавшие в страну с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова и сразу же после операции вернувшиеся обратно в Россию. По данным журналистов-расследователей, их настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Россия свою причастность к отравлению бывшего разведчика и его дочери отрицает и регулярно требует допустить российских следователей к материалам дела. Президент России Владимир Путин и российский МИД настаивают, что идентифицированные британскими следователями Чепига и Мишкин – гражданские лица.