В ФРГ задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных

Задержан 20-летний мужчина из федеральной земли Гессен. По сообщению полиции, он уже сознался в причастности к масштабной краже данных немецких политиков.

После масштабной кражи личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала по подозрению в причастности к этому преступлению 20-летнего мужчину из федеральной земли Гессен, сообщило во вторник, 8 января, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

Задержанный уже дал признательные показания в полном объеме, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах. Подозреваемый был задержан еще 6 января. На следующий день поступили сообщения, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование.

На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты. О массовой утечке данных немецких политиков стало известно 4 января.