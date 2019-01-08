В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре

Силовики застрелили убийцу Андрея Карлова, но в деле фигурируют 28 предполагаемых соучастников преступления. Власти возлагают ответственность за убийство на радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В столице Турции во вторник, 8 января, начнется судебный процесс по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Это преступление было совершено турецким полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года на открытии одной из выставок в Анкаре. Силовики застрелили 22-летнего Алтынташа, который во время нападения не находился при исполнении служебных обязанностей. Сейчас в деле фигурируют 28 предполагаемых соучастников преступления. Им вменяют в вину нарушение конституционного порядка, членство в террористической организации и преднамеренное убийство в целях распространения террора.

В числе обвиняемых заочно оказался и личный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет также в организации неудавшегося переворота в июле 2016 года.

Обвинительное заключение, насчитывающее 609 страниц, было передано суду 4 января. В нем, в частности, говорится, что убийство Карлова является провокационным актом, совершенным с целью обострить отношения между Анкарой и Москвой, которые и без того находились в состоянии глубокого кризиса из-за уничтожения турецким истребителем российского боевого самолета в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года.

Прокуратура требует для обвиняемых пожизненного тюремного заключения в условиях строгого режима.