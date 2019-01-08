Белый дом изучает возможность введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Администрация Дональда Трампа всячески пытается представить ситуацию на границе с Мексикой, как неизбежный "кризис в гуманитарной сфере и в сфере национальной безопасности", чтобы заручиться поддержкой в вопросе о строительстве стены на границе.

Конфликт с законодателями по этому вопросу привел к частичному закрытию правительства, которое продолжается уже третью неделю.

Выступая на брифинге для журналистов в понедельник, вице-президент Майк Пенс подчеркнул, что на границе возник "подлинный кризис", и обвинил демократов в "отказе вести переговоры" о возобновлении работы правительства.

К Пенсу присоединилась министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которая заявила, что в условиях текущего финансирования и действующих законов "нельзя урегулировать кризис, который мы наблюдаем на границе".

Демократы и поборники прав иммигрантов заявляют, что картина, которую рисует администрация, неверна, и обвиняют ее в создании кризиса с политической целью – добиться возведения стены, которую Трамп обещал построить в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

Во вторник Трамп планирует сделать обращение к стране, посвященное кризису на границе США и Мексики, как он его называет, а в четверг хочет сам приехать на границу.

Пенс сказал, что президент пригласил лидеров демократов в Белый дом, чтобы они могли дать ответ на предложение президента.

За последние две недели руководство демократов дважды посещало Белый дом для переговоров о достижении соглашения с президентом, но они терпели неудачу.

По их словам, переговоры об укреплении безопасности границ, которые прошли на минувших выходных, также не привели к прогрессу.

Белый дом изучает законность введения чрезвычайного положения на границе, чтобы начать строительство стены без одобрения Конгресса. На брифинге Пенс заявил, что Трамп продолжает изучать эту идею, но еще не принял решения.

Частичная приостановка работы федеральных ведомств с 22 декабря затронула примерно четверть функций правительства. Около 800 тысяч госслужащих отправлены в отпуска без содержания или продолжают работу, не получая оплаты. Когда "шатдаун" может завершиться, совершенно неясно.

Отвечая на вопрос, когда трудности госслужащих перевесят желание президента построить заграждение на границе, Пенс выразил надежду, что "этого не придется выяснять", отметив при этом, что администрация осознает, какое бремя вынуждены нести правительственные служащие.

В ответ на запрос демократов, Административно-бюджетное управление Белого дома направило уточненную смету по предложениям о строительстве стены в комитет Сената по ассигнованиям.

В дополнение к 5,6 миллиарда долларов, запрошенных на стену, администрация просит выделить еще 800 миллионов долларов на "неотложные гуманитарные нужды", связанные с обеспечением ухода за мигрантами на границе.

Находящиеся в оппозиции демократы отказываются удовлетворить требование Трампа о финансировании строительства стены, но предложили выделить дополнительные 1,3 миллиарда долларов на укрепление безопасности границы.

Выбор формулировок может дать пространство для переговоров о выходе из тупика, поскольку демократы, похоже, более благосклонны к выделению денег на строительство "заграждения", а не "стены", а Трамп теперь говорит, что согласится на забор из стали вместо стены из бетона.

В беседе с журналистами в пятницу Трамп сказал: "Думаю, мы, вероятно, говорим о стали, потому что, как мне кажется, другая сторона относится к этому лучше, и я понимаю, о чем они говорят".