Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире

Американская компания Amazon.com. Inc по итогам торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке в понедельник, 7 января, обошла Microsoft по объему рыночной капитализации, составившей 796,8 млрд долларов (696 млрд евро).

Таким образом, на фоне роста стоимости акций на 3,4 процента продавец товаров и услуг в интернете стал самой дорогой частной компанией в мире.

Третью строчку занимает Alphabet Inc. — холдинг-владелец Google.

Доходы онлайн-сервиса Джеффа Безоса неизменно увеличивались — с 74,5 млрд долларов (65 млрд евро) в 2013-м — и ожидались на уровне 232 млрд долларов (202 млрд евро) по итогам 2018 года, напоминает AFP.

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Сентябрьский пик

В сентябре минувшего года рыночная стоимость Amazon.com. Inc достигала на пике одного триллиона долларов. В отдельные моменты торгов курс ценных бумаг корпорации тогда поднимался выше 2050 долларов за акцию. За минувшие пять лет этот показатель вырос почти на 600 процентов.

Угрозы Трампа в адрес Amazon

В начале года 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Американский лидер тогда даже пригрозил принять против корпорации меры в рамках антимонопольного законодательства США.