США назвали новые условия вывода своих войск из Сирии

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вывод американских войск из Сирии ставится в зависимость от выполнения ряда условий, что лишний раз свидетельствует о замедлении самого процесса вывода.

В ходе визита в Турцию и Израиль Болтон сказал, что будет добиваться от Анкары гарантий безопасности курдов на севере Сирии. Он также подчеркнул, что США хотят удостовериться в том, что остатки группировки "Исламское государство" (запрещена в России) полностью уничтожены.

Президента США Дональда Трампа резко критикуют за решение вывести войска из Сирии. "Они в самом деле возвращаются, и возвращаются уже сейчас", — заявил он, когда впервые объявил об этих планах в середине декабря.

После этого заявления, сделанного 19 декабря, американские чиновники сообщили, что войскам дан приказ в течение 30 дней покинуть Сирию. Тогда же Трамп объявил, что "Исламское государство" разгромлено.

Однако в воскресенье, перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, Трамп сказал журналистам: "Да, мы собираемся вывести наши войска, но я никогда не говорил, что мы сделаем это так быстро. Мы уходим из Сирии, но мы не выйдем оттуда окончательно до тех пор, пока не уничтожим ИГ".

Сделанное президентом в декабре заявление по Сирии в равной степени стало потрясением и для союзников США, и для самих американских военных. Министр обороны Джим Мэттис и спецпредставитель президента США по координации борьбы с ИГ Бретт Макгурк вскоре после этого подали в отставку. А в прошлую субботу за ними последовал и глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини.

Между тем, курдские союзники Америки на северо-востоке Сирии почувствовали приближение угрозы, поскольку Турция, считающая их террористами, похоже, решила нанести по ним удар. Поэтому на прошлой неделе Дональд Трамп, судя по всему, решил дать задний ход, заявив, что войска выводятся, но более постепенно, и при этом продолжают добивать остатки ИГ.

Что именно сказал Джон Болтон?

"Мы считаем, что Турции не следует проводить военные операции без полной координации и согласия со стороны США, как минимум — чтобы не ставить под угрозу наши войска, но также и для того, чтобы выполнить требование президента США о том, чтобы не ставить под угрозу сирийские оппозиционные силы, воевавшие на нашей стороне", — заявил Болтон в Израиле накануне встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Болтон также сообщил журналистам, что, хотя графика вывода американских войск из Сирии нет, их миссия не планировалась как постоянная. Он также напомнил, что Дональд Трамп хочет удостовериться в полном уничтожении ИГ.

В свою очередь премьер-министр Израиля сообщил, что хотел бы обсудить с Болтоном иранские намерения в Сирии.

В будущий вторник госсекретарь США Майк Помпео начинает недельное ближневосточное турне, в ходе которого, как ожидается, он заверит в поддержке Вашингтона союзников США в регионе. Партнерство США с Демократическими силами Сирии, группировкой под руководством курдов, называют ключевым в победе над ИГ.

Однако главной ударной силой этой группировки являются курдские Отряды народной самообороны, которых Турция считает террористами. В воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал иррациональными предположения о том, что Турция избрала всех курдов своей мишенью.

По словам Калына, речь идет только об Отрядах народной самообороны и Рабочей партии Курдистана, которые в самом деле рассматриваются Анкарой как террористические группировки.

Сколько в Сирии американских солдат?

По официальным данным, на территории Сирии находится около двух тысяч военнослужащих США, хотя реальная цифра может быть больше. Сухопутные войска США впервые появились в Сирии осенью 2015 года, когда бывший в то время президентом Барак Обама направил туда небольшую группу спецназовцев для подготовки и обучения курдских повстанцев, сражавшихся с боевиками ИГ.

Американцы сделали это с большой неохотой после того, как несколько попыток вооружить различные группировки, воевавшие против ИГ, окончились полным фиаско. Со временем численность американских войск в Сирии постепенно увеличивалась, а на северо-востоке страны была создана сеть баз и аэродромов.