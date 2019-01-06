Заморские территории Великобритании получили право чеканить монеты в один фунт нового образца

Заморские территории Великобритании и владения британской короны получили право чеканить монету в один фунт стерлингов нового образца с собственным дизайном реверса.

"Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и владений с учетом того, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой монеты в один фунт", - цитирует "Интерфакс" сообщение британского правительства.

Напомним, в 2017 году в Великобритании ввели в обращение новую 12-гранную монету достоинством в один фунт стерлингов. Монета имеет 23,03-23,43 мм в диаметре, 2,8 мм в толщину и весит 8,75 г. Внешнее кольцо биметаллической монеты состоит из никелистой латуни, содержащей 76% меди, 20% цинка и 4% никеля, а внутренняя часть представляет собой никелированный сплав.

При этом многие британские территории по-прежнему используют круглые монеты в один фунт старого образца. Чтобы начать чеканку собственных монет, та или иная территория должна сперва уведомить британский королевский монетный двор. После этого представители двора проверят образцы монеты на соответствие действующим стандартам защиты, а затем Великобритания снабдит местные монетные дворы заготовками для чеканки.

Ожидается, что на реверсах новых монет будут изображены сцены, отражающие наследие, историю и культуру заморских территорий, а также подчеркивающие их связь с Великобританией. На аверсе монет, как обычно, будет изображен профиль правящей королевы Елизаветы II.

К владениям британской короны относятся остров Мэн, а также острова Гернси и Джерси. К заморским территориям Великобритании относятся Акротири и Декелия, Ангилья, британские антарктические территории, Бермудские острова, британские территории в Индийском океане, британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские остова, Гибралтар, Монтсеррат, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, острова Теркс и Кайкос, остров Питкерн, а также острова Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.