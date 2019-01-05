Таблоид рассекретил участие принца Гарри в крупных британских учениях против России в Норвегии

Британский принц Гарри присоединится в Норвегии к корпусу Королевской морской пехоты в одних из крупнейших за последние 20 лет британских военных учениях, направленных против России. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник среди военных.

По его данным, принц Гарри будет полностью погружен в учения и посвящен во все секретные планы разыгрываемого сражения с участием более тысячи элитных морских пехотинцев. Источник издания добавил, что учения будут энергичными и очень реалистичными.

Учения будут продолжаться 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние десятилетия. Включая военных из США и Европы, в них будет задействовано примерно 8 тысяч солдат.

Во время учений спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы, ходить на лыжах. Ожидается, что по сценарию войска будут удерживать северный фланг до прибытия британского и американского подкреплений.

Об участие Гарри не должно быть официально объявлено, и издание согласилось не публиковать конфиденциальные детали его перемещений. Сообщается только, что принц вылетит из аэропорта RAF Brize Norton в Оксфордшире в Норвегию в ближайшие недели.

"Его участие - хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса. Они являются главной силой, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечником копья, и очень важно, чтобы Гарри был среди войск", - заявил источник.

По словам источника газеты во дворце, герцог Сассексский, который воевал в Афганистане в качестве офицера кавалерии и пилота вертолета, взволнован возвращением в армию, "наслаждается своей ролью в Королевской морской пехоте и воспринимает ее крайне серьезно".

Между тем в пресс-службе посольства России в Великобритании заявили, что королевскую семью "стремятся вовлечь в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России", передает ТАСС. "Авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает", - прокомментировали ситуацию в посольстве.

В октябре этого года Великобритания провела крупнейшие за 17 лет учения в Омане, в которых роль противника была отведена РФ. В частности, британские власти отработали сценарий с масштабным киберударом в ответ на враждебное поведение России.

Британия также приняла участие в октябрьских военных учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018") - крупнейших, которые альянс проводил со времен холодной войны. В рамках этих учений также разыгрывался сценарий, согласно которому нападению подверглись восточные и центральные районы Норвегии. В учениях НАТО приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании, а также два фрегата британских ВМС, минные тральщики, гидрографическое и водолазное судно.