Обвиняемый в РФ в шпионаже американец был осужден в США

Во время службы в Ираке Пол Уилан пытался похитить 10 тысяч долларов госсредств, пишет The Washington Post. Его понизили до рядового и уволили из рядов Корпуса морской пехоты США.

48-летний Пол Уилан, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже, был осужден в США за попытку хищения денег. Об этом газета The Washington Post пишет в пятницу, 4 января.

По данным издания, во время службы в Ираке в 2006 году занимавший административную должность Уилан пытался присвоить около 10 тыс. долларов государственных средств. Уилан также выписал чеки на общую сумму в 6 тыс. долларов, которые не были приняты к оплате из-за недостатка средств на банковском счете. Кроме того, во время службы Уилан с помощью данных другого человека пытался войти в онлайн-систему Корпуса морской пехоты США, успешное прохождение курсов в которой позволяет получить повышение в звании и увеличить жалование.

Спустя два года военный трибунал признал Уилана виновным по ряду пунктов. В результате его понизили до рядового и уволили из рядов Корпуса морской пехоты.

По информации The Washington Post, проживавший в США Уилан родился в Канаде, а его семейные корни позволили ему получитьгражданства Великобритании и Ирландии. Глава британского МИДа Джереми Хант подтвердил, что ему оказывается консульская поддержка Великобритании и США, которые ждут конкретики в связи с обстоятельствами дела. Лондон уже подал заявку на консульский доступ к своему подданному, сообщили в британском МИДе. Позднее аналогичный документ подало ирландское посольство в Москве.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. 31 декабря центр общественных связей ведомства сообщил о его задержании "при проведении шпионской акции" и возбуждении в отношении Уилана уголовного дела о шпионаже. Лефортовский суд Москвы 29 декабря арестовал Уилана на два месяца - до 28 февраля. Защита обжаловала это решение. Сейчас иностранец находится в СИЗО "Лефортово" на карантине, после праздников его должны перевести в общую камеру.

3 января ему было предъявлено обвинение в шпионаже против России. Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Задержанный заявил о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он морской пехотинец в отставке и приехал в Россию на свадьбу друга.