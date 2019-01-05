Пираты у берегов Бенина похитили шестерых россиян

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. По данным Росморречфлота, похищенные шесть членов экипажа - россияне. Посольство России в Бенине проверяет информацию об их гражданстве.

Пираты в Гвинейском заливе напали на контейнеровоз MSC Mandy и похитили шестерых членов экипажа, в том числе капитана судна. Об этом агентство РИА "Новости" сообщает в пятницу, 4 января. Инцидент произошел в ночь на 2 января, когда судно дрейфовало в 20 милях от бенинского порта Котону.

По данным федерального агентства морского и речного транспорта РФ, похищенные являются гражданами России. Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет, отмечает агентство. По данным сайта Marine Traffic, судно по-прежнему находится поблизости от берегов Бенина в Гвинейском заливе.

В свою очередь, представитель посольства России в Бенине заявил агентству ТАСС, что "в момент нападения на борту находилось 26 человек" - двое граждан Грузии, четверо украинцев и 20 россиян. Российское диппредставительство проверяет информацию о гражданстве похищенных моряков и "продолжает взаимодействовать с местными органами", подчеркнул он.

За первые девять месяцев 2018 года в международных водах было зафиксировано 156 случаев пиратства и вооруженного грабежа, в том числе нападения с использованием огнестрельного оружия и похищения людей, сообщило Международное морское бюро. 57 случаев произошли в водах Гвинейского залива.