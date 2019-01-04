Минобороны Украины: Россия готовится обвинить Украину в организации терактов

Россия планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. Об этом во время брифинга Минобороны в пятницу заявил полковник Александр Мотузяник.

По его словам, стране-агрессору это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и "оправдание агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе".

По его словам, российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

"Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что такие действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины.