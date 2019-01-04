МИД РФ подтвердил, что у арестованного за шпионаж Пола Уилана есть британский паспорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила 4 января, что Великобритания направила запрос на посещение сотрудниками британского консульства в Москве арестованного американца Пола Уилана.

"Подданство британское у него есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Обращение находится в работе", - заметила Захарова, не подтвердив, что запрос на посещение арестованного будет удовлетворен.

О британском паспорте Уилана первой сообщила британская Times.

48-летний Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря, но это стало известно только через два дня – 31 декабря. Изначально сообщалось, что он гражданин США: его посещал в СИЗО "Лефортово" посол США. Однако позже стало известно, что он родился в канадской Оттаве, и Канада считает его своим гражданином.

ФСБ РФ обвиняет Уилана в шпионаже. Близкое к силовым структурам агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах утверждает, что Уилан якобы был задержан при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Эти сведения по российским законам составляют гостайну.

Кто передавал ему носитель, агентство не сообщило. Но Уилан своей вины не признает, а власти США требуют его скорейшего освобождения.

Журналисты уже выяснили, что Уилан приезжал в Россию несколько раз и немного говорит по-русски. Родные и друзья американца рассказали, что ему нравилась Россия, а в этот раз он приехал в Москву на свадьбу к бывшему морскому пехотинцу, который женился на россиянке.

Washington Post, ссылаясь на армейские документы, которые она получила, пишет, что Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке – в 2004-м и 2006-м годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили после нескольких обвинений в воровстве, пишет газета. Также известно, что с 2017 года Уилан работает начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган. Она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому "КамАЗу".

Финансист и основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, на которого в России заведено уголовное дело, заявил в интервью CNN, что преследование Пола Уилана используется российскими властями "как рычаг давления в ответ на дело Марией Бутиной", а сам американец по сути является заложником.

"Владимир Путин не хочет, чтобы Бутина взаимодействовала с американскими властями. Он был в очень слабой позиции, и ему было необходимо улучшить переговорные возможности, поэтому он искал заложника. Я уверен, что арест Полу Уилана ложится именно в эту модель поведения", - заявил Браудер.