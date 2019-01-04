У офиса правопопулистской партии АдГ в Германии прогремел взрыв

В результате взрыва у здания офиса местного отделения партии в Дёбельне никто не пострадал. К расследованию привлечено ведомство уголовной полиции Саксонии.

У дверей офиса правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в саксонском городке Дёбельн вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранительные органы оцепили прилегающую территорию. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материальных потерь пока неизвестен.

Руководитель оперативными действиями полиции сообщил изданию Leipziger Volkszeitung о подозрениях на политическую мотивированность случившегося, однако представитель полиции не подтвердил эту информацию. К расследованию привлечено ведомство уголовной полиции (LKA) федеральной земли Саксония.