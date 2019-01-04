МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших

Медуза

Foto: Sputnik / Scanpix

МЧС завершило спасательную операцию на месте взрыва в Магнитогорске. Как заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, под обломками больше нет людей. Утром 4 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что все 39 погибших опознаны.

Число погибших составило 39 человек. "Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", — сказал Чуприян, уточнив, что опознаны 38 тел.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: