В Израиле запретили пользоваться услугами проституток

Израильский парламент (Кнессет) во втором и третьем чтении утвердил законопроект о запрете на приобретение услуг проституток, сообщает NEWSru.co.il.

Законопроект о наказании клиентов проституток был подан министром юстиции Айелет Шакед.

Отныне в Израиле приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, будет считаться уголовным преступлением.

Размер штрафа за приобретение секс-услуг составит 2000 шекелей (480 евро) за первое нарушение и 4000 шекелей (560 евро) за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75 300 шекелей (свыше 18 000 евро).

Полицейские смогут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

Кроме запрещения пользования услугами проституток ("секс-работников и секс-работниц"), законопроект предусматривает наказание за пребывание граждан страны и туристов в месте, где оказываются указанные услуги (притоны, публичные дома). При этом никаких санкций на самих секс-работников закон не налагает.