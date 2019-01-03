Китайский аппарат "Чанъэ-4" прислал первое ФОТО с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" (Chang'e-4) первым в мире совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, не видной с Земли, и уже прислал оттуда первые снимки.

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), автоматическая межпланетная станция (АМС) "Чанъэ-4", состоящая из посадочного модуля и лунохода, прилунилась на "темной" стороне естественного спутника Земли 3 января 2019 в 10:26 по пекинскому времени (05:26 мск).

Через час с небольшим аппарат передал на Землю изображение лунной поверхности, постоянно находящейся в тени Земли. "Аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния", - цитирует ТАСС сообщение Китайская корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Связь "Чанъэ-4" с Землей осуществляется при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" (Queqiao, "Сорочий мост") - первого в истории космического аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В этой локации спутник способен долгое время сохранять устойчивую позицию относительно Солнца и Земли.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3— CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019

АМС "Чанъэ-4" была выведена в космос 7 декабря 2018 года ракетой-носителем Changzheng 3B ("Великий поход - 3B"), стартовавшей с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. 12 декабря аппарат успешно вышел на окололунную орбиту. В качестве места для посадки научной платформы с луноходом была выбрана южная часть кратера Фон Кармана в районе Бассейна Эйткена, недалеко от Южного полюса Луны, передает ТАСС.

"Чанъэ-4" предназначена для исследования поверхности Луны на ее обратной стороне с помощью стационарной посадочной платформы и лунохода. В состав научной аппаратуры "Чанъэ-4" входят: камеры - посадочная, панорамная и для съемки ландшафта (установлена на луноходе), радар для изучения верхних слоев поверхности, лазерные дальномер и 3D-сканер, дозиметр и детектор нейтронов, инфракрасный спектрометр, малый анализатор нейтральных частиц и другие инструменты, перечисляет агентство.

С помощью аппаратуры "Чанъэ-4" будут проводиться низкочастотные радиоастрономические исследования. В задачу лунохода входит изучение структуры лунной поверхности, а также ведение топографических исследований.

Кроме того, Китай планирует провести на Луне биоэксперимент - по выращиванию картофеля и размножению тутового шелкопряда. В специальном контейнере на поверхность спутника Земли доставлены семена растений и яйца бабочки.

АМС "Чанъэ-4" включает в себя перелетный модуль (весит 425 кг), посадочную платформу (1,2 т) и луноход (140 кг). Это второй китайский луноход, построенный по подобию первого - "Юйту". Он имеет прямоугольную форму, две складные солнечные панели и шесть колес. Длина ровера - 1,5 м, ширина - 1 м, высота - 1,1 м.

Китай планирует отправку тайкунавтов на Луну

Запуск "Чанъэ-4" стал очередным этапом китайской программы по исследованию Луны, которая стартовала в марте 2003 года и получила название "Чанъэ" - по имени героини китайских легенд, обретшей бессмертие и вознесшейся на Луну. Первой миссией программы стал запуск АМС "Чанъэ-1"в октябре 2007 года. Станция проработал на окололунной орбите 16 месяцев, с ее помощью была составлена трехмерная карта поверхности Луны с высоким разрешением.

В октябре 2010 года в космос была выведена станция "Чанъэ-2". В задачу этого космического аппарата входил поиск и фотографирование потенциальных районов приземления первого китайского лунохода. Запущенная в декабре 2013 года АМС "Чанъэ-3" доставила на лунную поверхность луноход "Юйту" (Yutu, "Нефритовый заяц"). В октябре 2014 года, в рамках подготовки пятой миссии, экспериментальный автоматический аппарат "Чанъэ-5Т1" совершил облет Луны и вернул на Землю возвращаемую капсулу.

В 2019 году Китай планирует отправить к Луне АМС "Чанъэ-5", в задачу которой войдет взятие около 2 кг лунного грунта и доставка его образцов на Землю. Затем планируется запустить две автоматические станции для осуществления посадки на Южный и Северный полюсы Луны.

В планы КНР входит отправка на Луну своих космонавтов (тайкунавтов) до 2036 года.