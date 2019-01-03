С 1 января в Беларуси появились новые дорожные знаки

С 1 января 2019 года в Беларуси вступают в силу новые дорожные знаки. Они касаются велосипедистов и пешеходов, а также владельцев электромобилей. При этом уточнено, каким именно образом должен устанавливаться знак RADAR. Новшества регламентируются СТБ 1300-2014 "Технические средства дорожного движения. Правила применения", изменения которого уже актуальны. ABW.BY рассказал об основных.

Знакомьтесь: "мама с дочкой" (или "шотландец с сыном"). С 1 января 2019 года при пересечении улицы или дороги такая табличка может приветствовать пешеходов. Таков будет знак дополнительной информации (табличка), который может устанавливаться на пешеходных переходах вблизи школ, детских дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения и размещаться лицевой стороной к пешеходам.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

Наверное, учитывая возникающие споры между велосипедистами и пешеходами, внесли изменения в установку соответствующих знаков.

Допускается по согласованию с ГАИ использование существующих тротуаров для велосипедного движения путем выделения на тротуаре пешеходной и велосипедной дорожек с использованием разметки 1.1. При этом должна обеспечиваться минимальная ширина проезжей части:

для пешеходного движения - не менее 1,5 м;

для велосипедного движения в одном направлении — не менее 1,75 м, в двух направлениях - не менее 2,5 м.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

Разберитесь сейчас, у пешеходов преимущество перед велосипедистами или наоборот. Вот только интересно, а законно ли детям передвигаться на двух- (до определенного возраста) и трехколесных детских велосипедах по тротуару (для пешеходов) и будет ли это считаться нарушением?

Для обозначения населенных пунктов сельского типа, кроме агрогородков, должны применяться знаки 5.22.1.

Скорее всего, экономически неоправданно оказалось устанавливать "большие знаки" 5.22.2 для обозначения деревень.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

Дополнен СТБ знаками (с правилами установки), касающимися платных дорог.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

И вперед, в будущее — появились знаки АЗС со станциями для зарядки.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

Из "электросферы" и новые таблички 7.4.9 и 7.25.

В Беларуси появились новые дорожные знаки Foto: Фото abw.by

Что еще нового мы увидим на дорогах? На участках, где ПДД установлено ограничение максимальной скорости 20 км/ч (в жилых зонах, дворовых и прилегающих территориях), знак 1.16.1 "Искусственная неровность" допускается не устанавливать и соответствующую разметку не наносить.

Также СТБ дополнен разделом "Дорожные зеркала". Зеркала могут устанавливаться на участках дорог, где расстояние продольной и поперечной видимости менее нормативного значения.

Но самое насущное и важное дополнение к стандарту — это урегулирование использования знака RADAR. Знак 1.36 "Контроль режима движения" должен устанавливаться в местах эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Знак 1.36 должен устанавливаться вне населенного пункта на расстоянии 150-300 м до места установки специальных технических средств, а в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м.

В местах эксплуатации стационарных специальных технических средств предусматривается установка постоянных дорожных знаков, в местах применения мобильных специальных технических средств - временных знаков на переносных стойках.

И главное — на участках дорог с разделительной полосой знак должен дублироваться на разделительной полосе!