Палата представителей США переходит под контроль демократов

Контроль над Палатой представителей в четверг переходит к демократам, которые пришли к власти на обещаниях улучшить качество государственного управления для простых американцев.

Но прежде всего им придется добиться прекращения "шатдауна" – частичной приостановки работы правительства.

Когда Конгресс соберется на 116-ю сессию, первые голосования будут носить процедурный характер – принятие регламента палаты и избрание нового спикера, которым, предположительно, станет демократ из Калифорнии Нэнси Пелоси.

Однако вскоре после этого, уже в четверг, новое большинство перейдет к паре законопроектов о финансировании тех секторов правительства, которые были закрыты из-за споров о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, которых требует президент Дональд Трамп.

Это станет безрадостным началом работы нового большинства, которое может заложить основу для скорой конфронтации с подконтрольным республиканцам Сенатом и Белым домом.

В то же время оно станет проверкой способности демократов в Палате представителей выполнить свое обещание – сосредоточиться на проблемах, волнующих обычных американцев, в новую эпоху разделенного правительства.

"Первым делом мы займемся прекращением безрассудного трамповского шатдауна и возобновлением работы правительства", – заявил конгрессмен Хаким Джеффрис, будущий глава демократической фракции в Палате представителей, в интервью агентству Associated Press.

"После этого мы обратим внимание на то, чтобы вернуть нашу демократию к жизни и вернуть наше правительство народу", – добавил он.

Пока демократы в Палате представителей в целом готовы поддержать своей план проголосовать за открытие правительства, не выделяя денег на строительство стены, которых требует Трамп.

По словам Джеффриса, в то время как Трамп хочет "впустую потратить миллионы долларов налогоплательщиков на средневековую стену", демократы хотят четко очертить свою позицию, выступая против расходов, которые, по их мнению, никак не повысят безопасность границы.

"Узкопартийные интересы, ненависть и дисфункция трамповского шатдауна – это именно то, что избиратели осудили в ноябре", – заявил избранный конгрессмен Джо Негуз из Колорадо, новый лидер законодателей-новичков, в еженедельном обращении демократов.

"Вот почему 3 января, когда придет новое демократическое большинство в Палате представителей, мы вновь выдвинем на передний план надежду, новое видение и цели эффективного государственного управления", – отметил он.

Но учитывая, что Трамп настаивает на своем требовании о выделении 5 миллиардов долларов на строительство стены, шатдаун может затянуться.

Республиканцы в Сенате не хотят рассматривать законопроекты Палаты представителей, если в работе над ними не будет участвовать президент. А Трамп дал понять, что не будет спешить с прекращением шатдауна, полагая, что это повредит новому демократическому большинству в Палате представителей.

Демократы намерены добиваться прогресса в Палате представителей по нескольким фронтам.

В четверг они хотят утвердить новый регламент, который задаст новый тон для ее работы. Например, в нем будет содержаться требование, чтобы законодательные инициативы сначала рассматривались в комитетах, прежде чем законопроекты будут выноситься на голосование всей палаты. Он также запрещает законодателям входить в состав советов директоров корпораций.

Документ также признает многообразие нового состава палаты, отменяя запрет на ношение головных уборов в палате, что позволит мусульманке Ильхан Омар, избранной от Миннесоты, носить головной платок.