СБУ выдворяет из Украины белоруса из-за антиукраинской пропаганды

Служба безопасности Украины заявляет о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что 2 января 2019 года иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Карназыцкий был гостем на эфирах в качестве политического обозревателя

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.

"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - объясняют в СБУ.

По данным спецслужбы, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украине "спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев".

"Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", - отметил Грицак.

В то же время адвокат Андрей Доманский утверждает, что Карназыцкому не предоставили правовой помощи и возможность пообщаться с защитником.

Доманский говорит, что Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь "из-за политического преследования его как журналиста", и проживал в Украине с конца 90-х.

По данным белорусской службы "Радио Свобода", в Беларуси в 1998 году Павел Карназыцкий возглавлял молодежную организацию Социал-Демократической Громады. После выхода из организации признался, что был завербован КГБ и работал на спецслужбы под псевдонимом "Ролан".