Трамп: "Россия" была права, что воевала в Афганистане, и ей стоит туда вернуться

Президент США Дональд Трамп, обсуждая борьбу с группировкой ИГИЛ в Афганистане, заявил, что в отличие от США, военным других стран уместно там воевать.

"Почему там нет России? Почему там нет Пакистана? Почему там нет Индии?" – сказал Трамп.

При этом, он отметил, что война в Афганистане в 1980-х привела к банкротству Советского Союза и сделала из него Россию.

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. [...] Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них [россиян – НВ] было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной. И они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места о которых вы читаете больше не являются частью России из-за Афганистана", – заявил Трамп.

Советский Союз вторгся и оккупировал Афганистан в 1979-1988 годах. Советская армия воевала против различных моджахедов, которые боролись за контроль над Кабулом. Советский Союз вывел свои войска в 1988-1989 годах после десятка лет многочисленных потерь. СССР официально распался 26 декабря 1991 года.

Президент США Трамп не сделал никаких официальных заявлений о выводе американских войск из Афганистана. Сейчас там находятся около 14 тысяч американских военных.