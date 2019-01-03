"На данный момент обнаружено 37 погибших", - сказали в ведомстве.

Родственники опознали личности 22 погибших из 37, сообщил представитель пресс-службы МЧС по ГУ Челябинской области журналистам в четверг.

"Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

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Он также отметил, что среди остающихся четверых пропавших без вести детей нет. "Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят", - пояснил сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, зона пятого, шестого и восьмого подъездов из-за возможной угрозы обрушения остаются закрытыми зонами, жильцов в них запускают на полчаса два раза в день забрать личные вещи. "Запускают жильцов в присутствии сотрудников полиции во избежание мародерства", - уточнил он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.