Против концерна Volkswagen в связи с "дизельгейтом" в Германии – более 300 000 человек

NEWSru.com

Automobilių surinkimo robotai dirba "Volkswagen" gamykloje Foto: Vida Press

Свыше 300 тыс. автовладельцев в Германии присоединились к коллективному иску против концерна Volkswagen в связи с так называемым "дизельным скандалом". Об этом сообщил в среду представитель Федерального ведомства юстиции Томас Оттерсбах.

Как напоминает ТАСС, иск против компании 1 ноября 2018 года подал Федеральный союз обществ защиты потребителей (VZBV) совместно с Общегерманским автомобильным клубом. Истцы хотят доказать, что концерн "посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям". Присоединиться к этой коллективной жалобе может любой, кто с ноября 2008 года приобрел подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с дизельными двигателями модели EA189. Статьи по теме: Что стоит за запретом двигателей внутреннего сгорания в ЕС Удар по торговцам подержанными авто: не покупают даже самые дешевые "Дизельный скандал" ("дизельгейт") разгорелся 19 сентября 2015 года, когда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв автомобилей упомянутых выше компаний для устранения технических фальсификаций. Ранее концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала. Общие убытки Volkswagen в связи с "дизельгейтом", по оценкам концерна, уже превысили 25 млрд евро. В начале октября наблюдательный совет концерна Volkswagen принял решение уволить главу Audi Руперта Штадлера, который был арестован в связи с расследованием дела о дизельном скандале. В Volkswagen увольнение Штадлера объяснили тем, что он "в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности". При этом отмечалось, что стороны достигли соглашения о добровольном увольнении. Позднее прокуратура Мюнхена обязала Audi выплатить штраф в 800 млн евро за манипуляции показателями вредных выбросов дизельных автомобилей компании.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: