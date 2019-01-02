ФОТО: под Екатеринбургом в новогоднюю ночь опрокинулись 18 вагонов с углем

В Свердловской области ранним утром 1 января в недалеко от станции Марамзино сошли с рельсов 18 вагонов грузового состава. Движение пассажирских поездов в районе приостанавливалось, но сейчас оно частично восстановлено. Пострадавших нет.

Сход товарного поезда с рельсов случился примерно 4:35 1 января по местному времени (2:35 по Москве) на 63-м километре перегона Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги. Вагоны с углем при этом опрокинулись, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте Следственного комитета РФ. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительной информации, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие с рельсов вагоны также повреждены.









Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также прочие подробности.

В результате ночного происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть, рассказали Ura.ru в пресс-службе Свердловской железной дороги. Сейчас движение открыто по одному пути в обоих направлениях. Пассажирские и пригородные поезда пропускаются по расписанию. Ранее пассажирские поезда были пущены по запасному маршруту - через Богданович.