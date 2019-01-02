Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта

В расследовании частичного обрушения дома в Магнитогорске, где в результате трагедии погибшими считаются уже 16 человек, а около 25 - пропавшими без вести, появилась версия теракта. Единственной причиной инцидента официально рассматривается взрыв бытового газа, однако как сообщают местные СМИ, в ней появились сомнения. Обрушение многоэтажки может быть связано с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором находилось три человека.

Сайт Znak.com со ссылкой на источник сообщил, что место взрыва в доме 164 по проспекту Карла Маркса находилось в квартире, которую 30 декабря снял некий мужчина. И там, как утверждает источник издания, были обнаружены следы взрывчатки. А позднее недалеко от обрушившегося дома взорвался автомобиль "Газель", в котором было трое предполагаемых террористов. Они пытались отстреливаться. Еще один подозреваемый скрылся и его разыскивают. Однако никаких официальных подтверждений данной информации нет.

Тем временем сайт 74.ру сообщил, что силовики в связи с обрушением дома рассматривают и версию теракта. "Газель" якобы вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. И, согласно данным издания, трое подозреваемых, действительно, убиты.

Сайт также сообщает, что квартиру на третьем этаже в доме, где прогремел взрыв, снимал выходец из Средней Азии, который хранил в квартире взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре.

"Силовики подозревают, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов", - сообщает издание.

В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба.

Кроме того, минувшей ночью силовики оцепили в Магнитогорске жилой дом по адресу улица Ленина 91/1. ОМОН и следователи объявили, что проводится эвакуация из-за поступившего сигнала о заложенной в доме "бомбе". При этом эвакуировали жильцов только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома.

Однако "эвакуацию" сопровождали вооруженные силовики в касках и броне. Как сообщили некоторые из них представителям СМИ, это проводилась спецоперация по задержанию подозреваемого.

Сразу после появления этой противоречивой информации Следственный комитет выступил с официальным опровержением. Представитель СК Светлана Петренко заявила, что никакой взрывчатки или ее следов на месте обрушения части дома не было обнаружено, передает ТАСС. "В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - сказала она.

Однако она уточнила, что следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК "отрабатывает все возможные версии произошедшего".

В местной полиции объявили, что инцидент с "Газелью", действительно, имел место в Магнитогорске. Однако там настаивают, что у автомобиля было неисправно газовое оборудование. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, "На проспекте Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - уточнили в ведомстве.

Пресс-служба губернатора Челябинской области подтвердила, что в результате возгорания "Газели" в Магнитогорске погибли три человека. "Поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорск произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находилось три человека (все взрослые). Погибло три человека", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что внутри автомобиля находилось два газовых баллона, передает "Интерфакс".

Взрыв расследуют более 100 криминалистов

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, прибывший в Магнитогорск, сформировал группу из 100 следователей для расследования причин обрушения подъезда в доме.

"Распоряжением председателя СК сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин заслушал доклад следственной группы, а также провел совещание с членами оперативного штаба по ЧС. "В рамках одного из совещаний глава ведомства совместно с оперативным штабом по ЧС, возглавляемым губернатором Челябинской области, выслушал имеющиеся у них данные, связанные с произошедшей трагедией. В дальнейшем председатель СК провел отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ, на котором поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего", - сказала Петренко.

В Челябинской области 2 января начался траур по погибшим в Магнитогорске

Траур по погибшим при обрушении части дома в Магнитогорске начался в среду, 2 января, во всей Челябинской области.

На административных зданиях приспустили государственные флаги России, рекомендовано отменить развлекательные программы на местном телевидении, а также развлекательные мероприятия.

Рядом с домом, под обломками которого еще остаются люди, горожане создали стихийный мемориал из свечей, цветов и игрушек.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. По данным МЧС, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них 9 человек погибли (детей нет), 6 - спасены (в том числе 2 ребеёнка), остается неизвестной судьба 32 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

СПИСОК пропавших без вести

Администрация города Магнитогорска и МЧС по Челябинской области опубликовали на официальном сайте возможный список пропавших без вести граждан, которые могли находиться в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске в момент его частичного обрушения.

Этот список постоянно обновляется - из него вычеркивают тех, чьи тела были извлечены из-под завалов, а также имена людей, нынешнее местонахождение которых было подтверждено. На данный момент в списке около 27 человек.

86 граждан местонахождение установлено, живы, спасено из-под завалов 5 человек, один из них - ребенок 11-ти месяцев, 6 госпитализировано, по 27 гражданам организован поиск, 16 тел погибших извлечены. Работы на месте продолжаются.

В случае если кто-то располагает информацией об их местонахождении, необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии МЧС.