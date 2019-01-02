Белорусское телевидение показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом

В сюжете, посвященном 100-летию БССР, телеканал "Беларусь-1" показал карту БССР в этнографических границах расселения белорусов: от Вильнюса до Смоленска.

Как известно, в реальности БССР таких границ не зафиксировала. Почти сразу после объявления Советской Социалистической Республики Беларусь Россия и Польша разделили ее земли согласно Рижскому договору. Народный поэт Беларуси Янка Купала тогда откликнулся на разделение горькими строками: "Далі шэсць паветаў — дзякуй і за гэта".