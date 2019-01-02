"Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Дубровский. Как отмечает "Верстов.Инфо", плач ребенка услышали собаки.

В МЧС "Интерфаксу" рассказали, что это девочка. При этом тетя десятимесячного Ивана Фокина сказала "74.ru", что спасатели нашли ее племянника. Губернатор Дубровский также сообщил, что спасатели нашли мальчика.

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Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву.

По данным на утро 2 января, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тела 20 погибших, сообщает МЧС. Таким образом, 21 человек остаются пропавшими без вести.

МЧС также сообщает, что остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами "Стрела-П" признаны пригодными для проживания.

В ночь на 2 января в Магнитогорске был оцеплен и эвакуирован жилой дом. Некоторые жильцы говорили, что эвакуацию им объяснили угрозой взрыва. Официальных комментариев по поводу случившегося не было.