Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день

"Настоящее время"

Власти Венеции, одного из самых посещаемых городов Италии, объявили о повышении налога на туристов, которые приезжают в город. Как ожидается, он составит от €2.50 до €5 с человека в день, однако принятый в конце 2018 года закон разрешает поднимать его в туристический сезон до €10 с человека в день.

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