Как пояснил мэр Венеции Луиджи Бруньяно, повышение налога "поможет нам лучше управлять городом, содержать его в чистоте, а также предлагать нашим гостям высочайший уровень обслуживания". Также, по его словам, налог позволит венецианцам лучше жить:
Video | Contributo di #sbarco: un provvedimento molto importante per #Venezia.
➡️Ci aiuterà a gestire meglio la Città, a tenerla pulita, a offrire servizi d’avanguardia agli ospiti e a far vivere i veneziani più decorosamente.@comunevenezia @MEF_GOV @Palazzo_Chigi @Quirinale pic.twitter.com/RhomVan1ed— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 30, 2018
Венецию ежегодно посещают порядка 20 млн туристов. Особенно это число вырастает летом, когда в город заходят сотни круизных лайнеров. Сейчас туристы, которые останавливаются в городе хотя бы на одну ночь, и так платят городской налог (на нем Венеция зарабатывает порядка 30 млн евро в год). Но туристы-однодневки, которые не ночуют в городе, от этого налога избавлены, и власти намерены это изменить. По их подсчетам, новый налог принесет в городскую казну порядка 50 млн евро в год.
Впрочем, как именно будет собираться налог – пока неясно. Если с пассажиров круизных лайнеров городские власти могут просто собирать его перед выходом на берег, то в случае туристов, которые приезжают в город на других видах транспорта, это может вызвать затруднения.