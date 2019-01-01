Ким Чен Ын позвал Трампа на встречу, но посоветовал не испытывать терпение и миролюбие Пхеньяна

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем сообщении заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, тем самым обозначив один из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году. При этом глава Северной Кореи предупредил США, что им не следует испытывать терпение республики.

По словам Ким Чен Ына, выступление которого транслировало Центральное телевидение КНДР, страна будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика" в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций, передает ТАСС. Заявив о своей готовности "встретиться с Трампом в любое время", политик еще раз подтвердил твердое намерение КНДР выполнить обещания о полной денуклеаризации страны.

Также лидер КНДР призвал прекратить совместные учения США и Южной Кореи с целью сделать Корейской полуостров зоной мира и заверил, что его страна "не будет использовать ядерное оружие". Вместе с тем он отметил, что на Корейском полуострове не должны появляться новые стратегические военные объекты.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и Северной Кореей. По ее итогам стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.

5 декабря помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя обязательства, поэтому необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит.

По словам Болтона, повторная встреча глав двух государств ожидается в январе - феврале 2019 года. Предполагается, что в ходе нового саммита лидеры двух стран изучат результаты взятых в Сингапуре обязательств и обсудят то, как они собираются выполнить эти обязательства.

Тем не менее в середине ноября Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Кроме того, сообщалось, что вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил в КНДР 13 ракетных баз, существование которых скрывает Пхеньян.

20 декабря в КНДР заявили, что республика не будет в одностороннем порядке отказываться от ядерного оружия, пока США не перестанут представлять угрозу Корейскому полуострову. "Когда мы говорим о полной денуклеаризации Корейского полуострова, то это значит, что мы говорим об устранении всех ядерных угроз, не только исходящих со стороны Юга и Севера, но также из районов, расположенных по соседству с Корейским полуостровом", - говорилось в сообщении.