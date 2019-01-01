Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до восьми человек

Количество погибших при обрушении части дома в Магнитогорске Челябинской области увеличилось до восьми человек. Пятеро из них уже опознаны, доложил представитель Главного управления МЧС по Челябинской области главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Как сообщается в официальном канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в мессенджере Telegram, семеро погибших, тела которых обнаружены на месте взрыва - совершеннолетние.

"По данным на 7:00 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пятеро - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Позже стало известно об обнаружении тела восьмого погибшего.

"Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", - пояснили в оперативном штабе. Позднее тело погибшего удалось извлечь.

По сведениям МЧС, местонахождение еще 37 человек установить не удалось.

Спасенный из-под завалов 13-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести. "На данный момент у него сотрясение головного мозга, ушибы, обморожения ступней 1-й и 2-й степени. Состояние стабильное, наблюдается положительная динамика", - сказал врач-реаниматолог Максим Курятников.

По его словам, ребенок пробудет в больнице от одной до трех недель.

Спасательные работы приостановлены

В пресс-службе МЧС ТАСС рассказали, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем пришлось приостановить разбор завалов. Поисково-спасательная операция продолжится после устранения угрозы обрушения.

"По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - добавили в ведомстве.

Специалистов тревожит состояние стены седьмого подъезда, которая теряет устойчивость, сказал Евгений Зиничев. В этих условиях сотрудники Минстроя России предложили начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз.

Поэтому начались работы на кровле здания. С нее "скидывают вниз различные конструкции, в том числе нависающие", пояснили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска с места трагедии вывезено 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубических метров.

При помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов.

На данный момент МЧС известно, что взрывом газа полностью разрушены десятки квартир. "В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 частично", - сказал представитель МЧС.

Вокруг полуразрушенного дома выставлено плотное оцепление в зоне 40 метров, чтобы избежать прохода людей к месту, где возможны новые обрушения конструкций, передает "Интерфакс".

Напомним, взрыв прогремел в 4:00 по местному времени (2:00 по московскому) в жилом доме N164 по проспекту Карла Маркса. В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили больше ста человек. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в соседних домах, а хлопок было слышно на всех центральных улицах Магнитогорска. В Челябинской области введен режим чрезвычайного положения.

2 января в Челябинской области объявлено днем траура. На территории региона будут приспущены флаги России и Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Первоначально сообщалось, что остается неизвестной судьба 68 из 111 человек, прописанных в поврежденных квартирах.

В качестве единственной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).

Между тем многие не верят в официальную версию трагедии. В соцсетях высказываются предположения, что разрушить бетонные перекрытия могла взрывчатка, а не бытовой газ.

"Дурачки))) В России Путина новости не случаются. Тут их делают. Ни один дом тут не может просто взять и взорваться", - написал в Twitter один из интернет- пользователей, намекнув на конспирологическую версию случившегося.

На место обрушения приехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавивший оперативный штаб, и мэр города Магнитогорска. По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Президент поручил Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске.

Позднее стало известно о прибытии в Магнитогорск Владимира Путина. Президент осмотрел дом, в котором произошла трагедия, и навестил пострадавших в больнице. Он также потребовал не экономить на расселении людей после катастрофы, в ответ на что губернатор области заявил, что выплаты пострадавшим, сейчас составляющие по 50 тысяч рублей на человека, могут быть увеличены.

Вслед за Путиным в Магнитогорск вылетел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 339 человек и 26 единиц техники. Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

Аварийные газовые службы ограничили подачу газа в доме, в котором произошел взрыв и обрушение подъезда. Дом отключен также от подачи электроэнергии.

Сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление вокруг обрушившегося дома. Жители Магнитогорска в социальных сетях выражают соболезнования погибшим. Многие сразу после трагедии предложили помощь и были готовы разместить у себя на новогоднюю ночь людей, которые остались без жилья. Пункты временного размещения пострадавших развернуты в близлежащих школах.

Сотрудники полиции помогают жильцам дома, пострадавшим в результате обрушения, в восстановлении необходимых документов, в том числе удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на жилые помещения.

Власти попросили население не реагировать на провокации мошенников о сборе средств на помощь пострадавшим и не верить данным о сотнях погибших при взрыве, которые распространяются в соцсетях. Ранее городские власти закрыли сбор вещей, продуктов питания и медикаментов для пострадавших при взрыве.