Российские дети боевиков ИГ вернулись в РФ из Ирака

Тридцать детей в возрасте от трех до 15 лет прибыли в Россию спецбортом МЧС. Их матери - в Ираке под следствием, отцы погибли от рук иракских военных.

Тридцать российских детей, чьи матери осуждены или находятся в Ираке под следствием, а отцы, состоявшие в рядах боевиков "Исламского государства", погибли от рук иракских солдат, в воскресенье, 30 декабря, доставлены в РФ. Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, сообщило агентство ТАСС.

По словам чеченского лидера Рамзана Кадырова, 24 ребенка - родом из Дагестана, трое - из Чечни, еще трое - из Москвы и Пензы. Детям - от трех до 15 лет. Все они содержались в Ираке в местах лишения свободы.

В Багдад за ними прибыл спецборт МЧС России. В ходе визита уполномоченная при президенте России по делам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с премьером Ирака Аделем Абдель Махди.

По данным российских спецслужб, порядка 4500 граждан России, по большей части - выходцев из республик Северного Кавказа - вступили в ряды джихадистов в Ираке и Сирии. Некоторые выехали в эти страны в сопровождении членов семьи.