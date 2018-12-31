В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: трое погибли, судьба 79 человек неизвестна

В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Взрыв, по данным РИА "Новости", прогремел в 04.00 по местному времени (02.00 мск) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164.

В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в соседних домах, а хлопок было слышно на всех центральных улицах Магнитогорска.

По последним данным, в результате взрыва погибли три человека, в том числе один ребенок, десять, в том числе один ребенок, спасены, еще 16 человек эвакуировали. Трое пострадавших госпитализированы. "Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек", - сказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Позже стало известно, что из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе ребенка, в состоянии средней тяжести. Жильцы двух подъездов эвакуированы.

"Люди пока выселены из двух соседних подъездов рядом с обрушившимся подъездом <...> Дом 12-подъездный <...> Всего в доме проживают 1,1 тыс. человек. Сейчас идет разбор завалов", - сказал Климов. По его словам, эпицентр взрыва располагался на втором этаже. "Сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, и по дальнейшему проживанию людей", - заключил замгубернатора.

По данным "Интерфакса", в качестве единственной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).

На месте обрушения находятся губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавивший оперативный штаб, и мэр города Магнитогорска. По словам губернатора, пострадавшим от взрыва окажут материальную помощь, объем которой будет известен позднее. "У нас есть жилье в Магнитогорске и в Челябинской области. Люди будут расселены в это жилье. Сейчас рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли единственное жилье в этом подъезде", - сказал Дубровский в эфире телеканала "Россия-24", на который ссылается "Интерфакс".

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва, по поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Президент поручил Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 339 человек и 26 единиц техники. Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

Аварийные газовые службы ограничили подачу газа в доме, в котором произошел взрыв и обрушение подъезда. Остальные дома отключать от газоснабжения не понадобилось, сообщили ТАСС в аварийной диспетчерской города. По данным Межрегиональной энергоснабжающей компании, дом отключен также от подачи электроэнергии, вводить подобные ограничения в других домах или районах не понадобилось.

Сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление вокруг обрушившегося дома, жители Магнитогорска в социальных сетях выражают соболезнования погибшим, многие предлагают помощь и готовы разместить у себя на новогоднюю ночь людей, которые остались без квартир. Пока пункты временного размещения пострадавших развернуты в близлежащих школах. В связи с произошедшим ГУ МЧС по региону открыта горячая линия: 8 (351) 239-99-99.

Сотрудники полиции помогают жильцам дома, пострадавшим в результате обрушения, в восстановлении необходимых документов, в том числе удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на жилые помещения. На месте полиция привлечена к охране общественного порядка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Печально...

МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR

— Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) December 31, 2018

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A post shared by Татьяна (@t_nyshk_) on Dec 30, 2018 at 6:10pm PST

