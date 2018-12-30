Французская газета Le Monde извинилась за портрет президента Макрона, в котором читатели нашли сходство с Гитлером

Французская газета Le Monde принесла извинения своим читателям за обложку еженедельного приложения, после того как некоторые из них увидели сходство черно-белой фотографии президента страны Эмманюэля Макрона со снимками Адольфа Гитлера. Соответствующее обращение, как передает ТАСС, опубликовал в воскресенье глава редакций издания Люк Броннер.

Обложка журнала, датированного субботой, 29 декабря, "вызвала критику" некоторых читателей, пишет Броннер. "Мы приносим извинения всем, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно совсем не похоже на то, о чем нам говорят", - написал он. По словам главы издания, дизайнеры черпали вдохновение в творчестве российских конструктивистов. Он также напомнил, что в похожем стиле художник Линкольн Анью уже оформлял несколько обложек журнала в прошлом.

В соцсетях в субботу появились многочисленные критические отзывы, которые сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый снимок Гитлера, стоящего перед красно-белым флагом Третьего рейха с черной свастикой, а на другом - обложка журнала. На ней черно-белый портрет президента Франции размещен поверх красно-белого фона, а прямо за его спиной расположилась готическая литера "М" черного цвета, обозначающая название издания.

При этом в коллаже в границах пиджака Макрона дизайнер разместил черно-белое фото с протестной акции на Елисейских Полях, где единственным цветным элементом стали не желтые жилеты участников, а красная полоска на флаге Франции.

Одним из самых популярных постов в Twitter на эту тему стал отзыв на странице спикера Национального собрания (нижней палаты парламента) Ришара Феррана. "Не терпится узнать, к каким же графическим и иконографическим образам отсылает "М, журнал Монд". Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл", - написал он.