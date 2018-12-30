Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Политик сожалеет о том, что европейские коллеги не очень готовы к самостоятельности и следуют за США, даже когда это противоречит их интересам.

Евросоюз голосовал против российского предложения, то есть за то, чтобы ДРСМД перестал существовать. Министр предположил, что действия Евросоюза можно объяснить ложно понятой солидарностью.

Об этом Лавров сообщил в эфире программы "Москва. Путин. Кремль" на канале "Россия 1".

21 декабря Генассамблея ООН не приняла резолюцию России о сохранении ДРСМД.