В США жертвами непогоды стали не менее семи человек

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе США выпало до 30 см снега. Из-за сильного ветра и осадков в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены.

В США в результате непогоды погибли не менее семи человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 30 декабря. Кроме того, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку. В Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.

До 30 метров снега в отдельных регионах США

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега. С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.

В регионах на юго-востоке страны ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям. Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.