Time: Бывший сотрудник российской разведки был посредником между Дерипаской и Манафортом

Американский журнал Time обнаружил, что Виктор Бояркин, считающийся бывшим сотрудником разведывательных служб РФ, был посредником между предпринимателем Олегом Дерипаской и экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Соответствующий материал опубликован в субботу в электронной версии издания, сообщает ТАСС.

Бояркин, напомним, 18 декабря был внесен в расширенный санкционный список Минфина США вместе с Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым) и Александром Мишкиным (Александром Петровым). В списке сказано, что он является"бывшим офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) России", оказавшимся в списке "за действия в поддержку <...> олигарха Олега Дерипаски". Бояркин, по версии ведомства, вел деловые переговоры по поручению Дерипаски и был причастен к предоставлению финансовой помощи со стороны России одной из партий Черногории.

В публикации журнала Time сказано, что в ходе многомесячного расследования журналисты установили, что Бояркин "был ключевым связующим звеном" между Манафортом и Дерипаской. Издание утверждает, что Бояркин дал интервью его сотрудникам, в котором подтвердил, что во время президентской гонки 2016 года в США поддерживал связь с Манафортом.

"Он задолжал нам много денег", - приводит журнал слова Бояркина. "И он предлагал пути, которыми мог бы их вернуть", - добавил он. Россиянин также сообщил, что с ним связывались работники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы. Бояркин сказал, что ответил отрицательно на просьбу с их стороны ответить на ряд вопросов.

По версии журнала, Манафорт, когда начал работать в предвыборном штабе Трампа, находился в крайне затруднительном положении и, в частности, был должен крупную сумму Дерипаске. Российский предприниматель якобы поручил Бояркину взыскать эти средства с Манафорта. Последний будто бы в электронных письмах предлагал провести для Дерипаски "приватные брифинги" по поводу президентской гонки в США. В публикации утверждается, что "контактным лицом" Манафорта в Москве был именно Бояркин.

В публикации также утверждается, что экс-сотрудник разведки познакомился с Манафортом в 2006 году. Дерипаска тогда якобы предложил им принять участие в кампании, целью которой было обретение независимости Черногорией. В настоящее время Манафорт является фигурантом ряда судебных разбирательств. Дело против него рассматривается в судах Вашингтона и Александрии (штат Вирджиния). В последнем оглашение приговора состоится 8 февраля.

Ранее жюри присяжных признало Манафорта виновным лишь по восьми из 18 пунктов, которые касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательства, сокрытия зарубежных банковских счетов. Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием занимается уже больше года Мюллер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.