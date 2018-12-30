Путин: я предлагал Лукашенко сыграть в хоккей, но он улетел в Минск Путин получил в подарок сало и картошку

Президент Беларуси Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой из-за предновогодних дел. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам.

По словам российского президента, Александр Лукашенко отказался играть в хоккей и улетел поскорее в Минск, что и понятно «поскольку скоро Новый год».

«Я ему предлагал, но он сказал, что надо быть дома, много дел и вопросов. Но мы с ним договорились, что еще увидимся — и поиграем в хоккей, и на лыжах покатаемся», — добавил Путин.

Напомним, 29 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры. Они продолжались около 3,5 часа, но по итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместная пресс-конференция лидеров по окончании встречи не запланирована.

Эта уже третья встреча президентов в декабре и вторая — за последнюю неделю. По словам российской стороны, предполагалось, что сегодня на встрече ​лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999 года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска».

О чем говорили президенты — неизвестно. Но на краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями.

Разногласия и Союзное государство

Александр Лукашенко 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией заявил, что Москва обещала компенсировать потери от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

По его словам, в течение трех лет из-за налогового маневра Беларусь потеряла почти 4,5 млрд долларов, а до 2024 года страна понесет потери еще на 10,5 млрд долларов. В правительстве России, однако, заявили, что компенсировать потери никто не обещал.

25 декабря Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Итог переговоров прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.

«Как итог — позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики)», — сказала Эйсмонт.

Президентам — шары, Путину — картошку и сало

Президент больше любит дарить подарки, чем получать. Об этом в эфире программы «Макаенка, 9» телеканала «Беларусь-1» рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По словам Натальи Эйсмонт, за 24 года во власти Александр Лукашенко видел „самое великое множество подарков — и большие от глав государств, и милые и душевные, сделанные своими руками“, поэтому его сложно удивить.

Больше президент любит дарить подарки сам, причем очень скрупулезно подходит к их выбору.

„К неформальному саммиту глав государств СНГ мы подготовили подарки, новогодние шары ручной работы. Их сделала пара художников, очень творческие люди. Но они были очень тяжелыми, президент поручил их облегчить, и вот — у глав государств СНГ на новогодних елках висят шары ручной работы“, — рассказала пресс-секретарь президента.

Наталья Эйсмонт также прокомментировала подарки журналистам и операторам из президентского пула, по ее словам, их около 100 — в студии показали большую корзину „от президента“.

„Вот морс „Александрийский“, вот шоколад „Президент“, напиток, который выпускается в Беловежской пуще (судя по форме бутылки и пломбировке — алкогольный. — Прим. TUT.BY)… В корзине еще натуральные продукты с подворья президента — мед, сушеные грибы. Все это делают на ферме президента“, — сообщила Эйсмонт.

В эфире программы также показали видеофрагмент поздравления президентом Беларуси президента России: Александр Лукашенко вел Владимира Путина вдоль мешков картошки по залу переговоров, сопровождая каждый комментарием: „Вот этот вот — для пюре и драников, этот — для запекания“.

Наталья Эйсмонт опять же призналась, что эта картошка с огорода президента — „самая лучшая и элитная“. По ее словам, о картошке попросил сам президент России, отвечая на вопрос президента Беларуси, что ему подарить к Новому году.

„Вот и подарили четыре мешка картофеля сортов „Рубин“, „Вектор“, Манифест“…». Она также добавила, что Владимир Путин просил и о белорусском сале — эту просьбу Александр Лукашенко также удовлетворил.