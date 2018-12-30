Великобритания обеспокоена рождественским наплывом нелегальных мигрантов на надувных лодках

В Великобритании обеспокоены растущим числом нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Ла-Манш на надувных лодках. Как пишет Independent, с Рождества британские и французские власти перехватили почти сотню человек при попытке достичь берегов Британии.

Газета отмечает, что единичные случаи незаконного пересечения границы наблюдаются с начала мигрантского кризиса в Средиземноморье в 2014 году, но с ноября 2018-го нелегальных мигрантов стали все чаще ловить в Ла-Манше. В основном это выходцы из Ирана и Сирии, включая детей и женщин. Многие во время своего рискованного путешествия получают переохлаждение.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид назвал происходящее "крупным инцидентом", и выразил опасение, что это может привести к гибели людей, передает Русская служба ВВС. При этом он отметил, что Хоум-офис взял ситуацию под контроль, а сам он получает ежедневные сводки.

Telegraph пишет, что в связи с событиями в Ла-Манше Джавид прервал рождественский отдых.

Он также призвал к срочным переговорам с французским коллегой Кристофом Кастанером. В субботу британский министр по иммиграционным вопросам Кэролайн Ноукс срочно направилась в портовый город Дувр, чтобы обсудить ситуацию на месте.

Депутат парламента от Дувра Чарльз Элфик призвал власти выделить больше патрульных кораблей для мониторинга Ла-Манша, однако глава МВД поручил сначала оценить, не приведет ли это к тому, что мигранты, напротив, станут смелее.

Sky News со ссылкой на источники в МВД и правоохранительных органах поясняет, что контрабандисты, организующие переправку мигрантов, пользуются знанием о том, что спасательные и пограничные катера сопроводят мигрантов к суше, а сами, таким образом, не рискуют быть схваченными.

Ла-Манш считается одной из самых загруженных водных магистралей мирового судоходства. Британская полиция сравнила плавание по нему на маленьких лодках с попыткой перебежать лондонскую кольцевую магистраль M25 в час пик.

Представители благотворительных организаций объясняют участившиеся попытки мигрантов попасть в Великобританию тем, что британские власти усилили иммиграционный контроль на выезде из французского портового города Кале, а также "брекситом". По данным ВВС, контрабандисты призывают мигрантов торопиться, пугая тем, что после выхода Великобритании из ЕС границы "захлопнутся".

Свою роль также играет не по сезону спокойная погода на море. Британские и французские власти в свою очередь считают, что всплеск нелегальной миграции через Ла-Манш обусловлен возросшей активностью организованной преступности и мафии.