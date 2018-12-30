Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Теперь Украина может проверять подозрительные суда в Черном море на расстоянии до 24 миль от границ своих внутренних вод. Зона контроля увеличена в два раза.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 декабря, подписал закон о расширении зоны украинского контроля в Черном море. Закон, получивший название "О прилегающей зоне Украины" расширяет ее (это следующая за территориальными водами государства зона) с 12 до 24 морских миль.

В своей прилегающей зоне Украина может осуществлять контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако она является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль" и, в частности, проверять подозрительные суда, считает один из авторов законопроекта депутат Ирина Фриз.

Напряженность в Черном море выросла после того, как российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".