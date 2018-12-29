Россия: националист Тесак приговорен к 10 годам колонии

Максим Марцинкевич совершал нападения на людей якобы в рамках борьбы с наркоманией и педофилией. Его дело было направлено на пересмотр Мосгорсудом.

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил идеолога неформального движения "Реструкт", националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в субботу, 29 декабря, в пресс-службе суда.

По версии следствия, Марцинкевич с рядом сообщников под предлогом осуществления социально значимых проектов по противодействию обороту наркотиков и борьбе с педофилией совершал в Москве нападения на граждан. Атаковавшие использовали в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Еще двое лидеров движения — Евдоким Князев и Михаил Шаланкевич — приговорены к восьми и шести годам колонии. Наименьший срок — два года 11 месяцев — получила Елизавета Симонова по прозвищу Лютая. На момент совершения нападений она была несовершеннолетней.

Кроме того, суд предписал участникам движения выплатить различные денежные компенсации за нанесение материального и морального вреда потерпевшим.

29 декабря речь шла о повторном рассмотрении дела Марцинкевича. В 2017 году Бабушкинский суд Москвы уже приговаривал националиста к 10 годам колонии за возбуждение ненависти и вражды, разбой и хулиганство. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.