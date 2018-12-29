В РФ грубо ответили Меркель и Макрону: "Не учите Россию"

В МИД РФ призвали президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не "учить Россию", а обратить внимание так называемые "факты грубого нарушения Киевом прав человека".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно совместного заявления Меркель и Макрона от 28 декабря, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", - говорится в комментарии.

Там утверждается, что Берлин и Париж "безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе", а также выдвигают в адрес РФ "неприемлемые требования".

В МИД РФ заявили о бесплодности "попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации" и заявили, что "Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций".

"Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, с учетом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных "друзей"", - говорится в комментарии.

В МИД РФ вспомнили о том, что Украина "захватила" судно "Норд" и танкер "Механик Погодин", арестовала журналиста Кирилла Вышинского и не назвала виновных в расстрелах на Майдане, а также в гибели людей в одесском Доме профсоюзов и убийствах в Мариуполе.

"Грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую "церковь", управляемую из-за рубежа", - говорится в комментарии.

По мнению МИД РФ, в Украине "идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза".

Там также возмутились, что Запад не отреагировал на "недавние игрища П.А.Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности".

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу подтвердил, что вопрос о судьбе украинских моряков обсуждался в ходе телефонного разговора накануне президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Интерфакс АВН.

На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства".

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от РФ освободить захваченных украинских моряков.